Online-Führung

Text: Camping, Cars & Caravans | Bild: Erwin Hymer Museum/Margit Mangold | 04.05.2021

Am 6. Mai öffnet das Erwin Hymer Museum in Bad Waldsee digital seine Türen. In einer Live-Führung gilt es die neue Ausstellung „Plastic Fantastic? – Wohnkarossen aus Faserverbund“ zu entdecken.