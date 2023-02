BERNAU, SÜDSCHWARZWALD – Wenn das Wetter es will

Das 7. Schwarzwälder Schneeskulpturen-Festival steigt in Bernau vom 2. bis 5. März 2023. Dann gehen Bildhauerteams aus Deutschland, Italien und den USA mit Leitern, Spaten, Schaufeln und Schäleisen ans Werk, hauen und schmirgeln aus großen Eiswürfeln Kunstwerke heraus. Dafür verwandelt sich ein kleines Plateau im Bernauer Skigebiet in eine große Freiluftwerkstatt, in der Mammut, Eulenfamilie, Eishockey-Torwart oder Filmstar Baby Yoda aus Star Wars entstehen. Eröffnung und Arbeitsstart sind am Donnerstag, 2. März, um 14 Uhr. Zusatzattraktion am Samstagabend: ein Winterzauber mit Bands und prächtiger Illuminierung der Skulpturen.