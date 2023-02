BERCHTESGADEN, OBERBAYERN – Tierisch sportlich

Am Jenner und Watzmann finden traditionell Events für durchtrainierte und sichere Tourengeher statt. Der „Jennerstier“ – für echte Stiere auf wendigen Skiern – wird in diesem Winter am Wochenende vom 11. und 12. Februar 2023 ausgetragen. Ein hartes, steiles und anspruchsvolles Rennen. Auf landschaftlich sowohl für Teilnehmer als auch Zuschauer reizvoller Strecke mit steilen Hängen, mit Wechsel zwischen Waldpassagen, fallenden Rinnen und freien Feldern kann er es vom Anspruch mit den ihn umgebenden höheren Bergen bestens aufnehmen.

Gegenüber grüßt der sagenumwobene Watzmann, Austragungsort des zweiten herausfordernden Highlights der Region, das immer in der zweiten Märzhälfte stattfindet. Der genaue Termin für 2023 steht noch nicht fest. Die „Watzmann-Gams“, das Kulturgut der Berchtesgadener Skibergsteiger oder bei Einheimischen nur liebevoll „Gams“ genannt, soll Treffpunkt für das Bergvolk des Berchtesgadener Landes zum Ausklang einer langen Saison auf zwei Brettern sein, der Abschied vom Winter sowie ein sportliches und gesellschaftliches Highlight für alle, die ihrem geliebten Skitourensport frönen. Sie besitzt einen Stellenwert wie König Fußball im Rest der Republik.