3 Ausflugsziele in Deutschland für Camper

Ausflugsziel in Bayern: Filmreifer Herbst

Filmreif – zu diesem Ausruf lassen wir uns gerne von Szenerien besonderer Güte, Schönheit oder Kuriosität hinreißen. Filmreif kann ebenso ein Urlaub auf dem Camping-Resort Allweglehen in Berchtesgaden sein. Nicht umsonst hat die Region den Titel „Drehort des Jahres“ bereits in 2018 auf Anhieb bekommen. So bieten sich viele faszinierende Szenerien gerade für entspannte Ausflüge im Herbst in dieser bezaubernden Gebirgsregion im äußersten Südosten Bayerns. Oft stehen dabei als Hauptstar der markante Watzmann oder die bekannte Kulisse der Rossfeld-Panoramastraße im Mittelpunkt.

Auch auf dem Camping-Resort Allweglehen ist das schroffe Watzmann-Massiv, das man von den terrassierten Stellplatzflächen stets im Blick hat, Hauptdarsteller. Ein idealer Punkt also, um auf Film- oder Foto-Tour zu mystischen Stätten oder beliebten Drehorten zu gehen. Und schon ist man mittendrin, auf den Spuren der immer bekannter und beliebter werdenden Vorabendserie „Watzmann ermittelt“, die jeweils mittwochs um 18.50 Uhr im Ersten zu sehen ist und gleichzeitig den besten Einstand aller Vorabendserien der vergangenen Jahre feierte.

Camping-Resort Allweglehen, Allweggasse 4, 83471 Berchtesgaden, Tel.: 08652/2396, urlaub@allweglehen.de, www.allweglehen.de