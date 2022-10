3 Ausflugsziele in Deutschland für Camper

Mosel-Campingplatz Pünderich: Kräftig erweitert

Der Campingplatz in Pünderich liegt direkt am Fluss unterhalb der Marienburg. Rad- und Wanderwege starten direkt auf dem Gelände und führen durch die malerischen Weinorte und -städte. Zudem zeigt sich die Mosel besonders im November in ihrer herbstlichen Farbenpracht, im Dezember locken Weihnachtsmärkte. Dank der zentralen Lage sind von Pünderich aus Cochem, Zell mit seinem Erlebnisbad, Traben-Trarbach sowie Koblenz und Trier gut zu erreichen.

Das Camp ist nun erweitert worden auf 90 Stellplätze. Zusätzlich gibt es eine neue Stromversorgung, Ver- und Entsorgungsanlage sowie WLAN auf allen Stellplätzen. Dazu kommen Dusche und Toilette. Die Anlage ist an allen Tagen der Woche rund um die Uhr ohne Reservierung anzufahren und hat bis 31. Dezember geöffnet.

Tipp: Moselcampingplatz Pünderich, Moselallee 3, 56862 Pünderich, Tel.: 0 6541/3111, www.mosel-camping-platz.de