Frühjahrsmesse 2024 bei Caravan Wendt

Am 6. und 7. April 2024 findet in den beiden Caravan Wendt-Standorten in Kremmin und Bandenitz die Frühjahrsmesse des größten Caravan- und Wohnmobil-Händlers in Ost- und Norddeutschland statt. Neben der Präsentation neuer Wohnwagen-Modelle und Reisemobile gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm.