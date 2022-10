Herbst-Ausflug nach Wien

Kulinarische Höhenflüge abseits der Klassiker

Wien ist als einzigartige kulinarische Destination bekannt – und das aus gutem Grund. So lockt die Stadt mit diversen lokalen Spezialitäten wie Wiener Schnitzel, Backhendl & Co, die Reisende sich häufig in berühmten traditionellen Restaurants schmecken lassen.

Und was wäre ein Besuch in Wien ohne einen Stopp in einem der traditionellen Kaffeehäuser der Stadt? Klassische Kaffeehauskultur findet man beispielsweise im Café Hawelka in der Nähe des Stephansplatzes oder im Café Central.

Doch eine echte Wiener Mélange und süße Köstlichkeiten kann man auch im neu eröffneten Selleny‘s genießen. Der Name ist eine Hommage an Joseph Selleny, der 1862 den Wiener Stadtpark gestaltet hat, welcher sich binnen kürzester Zeit zu einer kosmopolitischen Institution entwickelte. Das Cafè lässt die Erinnerung an ihn aufleben und interpretiert die Wiener Kaffeehaustradition raffiniert neu.