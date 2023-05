How VanLife started

Zahlreiche Campingbusse der 1950er bis der 1970er Jahre ziehen in die Ausstellung des Museums ein und lassen die Besucher von einem Leben „on the road“ in vergangenen Zeiten träumen. Unter den ausgestellten Fahrzeugen ist einer der heute seltenen VW T1 mit Westfalia Campingbox, ein britisch-schrulliges Bedford Dormobile, ein frühes Exemplar des berühmt gewordenen Westfalia James Cook, ein Campingausbau eines DKW-Schnelllasters mit Zweitaktmotor von 1955 und ein Fiat 238 mit mobilem Ausbau von Weinsberg. Auch wird die Entstehungsgeschichte des Hymer-Erstlings Caravano erzählt, welcher nie in Serie gefertigt wurde.