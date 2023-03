Am 18. & 19.03.2023 am neuen Standort in Bandenitz bei Schwerin und am 25. & 26.03.2023 am bekannten Standort in Kremmin. Die Gäste können sich rund um das Thema Caravaning informieren lassen und einen Blick hinter die Kulissen des größten Caravan-Händlers im Norden und Osten werfen.

NEUERUNGEN & MEHR

Seit dem 01. September 2022 haben sich Caravan Lander und Caravan Wendt zusammengeschlossen und begrüßen Ihre Camper-Kunden seit dem unter der Caravan-Wendt GmbH & Co. KG in Kremmin und Bandenitz bei Schwerin. Mit dem Zusammenschluss wächst für die Kunden das Produkt- und Serviceangebot, welches 2023 kontinuierlich erweitert wird. Diverse Neuheiten von mehr als zehn verschiedenen Marken wie Hymer, Bürstner, Carado, Dethleffs, Etrusco, Hobby, Niesmann+Bischoff, Laika und Fendt, Tabbert, Tab und Weinsberg werden auf einer Fläche von über 50.000 qm präsentiert.

AUTARKIE & INDIVIDUALISIERUNG

Einen neuen Schwerpunkt setzt die TECHNIK-SHOW zum Thema Individualisierung und Autarkie. Neben Solar, Powermanagement und Klimatisierung können Interessierte sich rund um Fahrwerkstechnik, Wasserfilteranlagen sowie hoch-qualitative Polsterungen und komplette Innenraum-Anpassungen inspirieren und beraten lassen. Dafür werden auf dem Messegelände in Kremmin am 25. und 26. März 2023 mehrere Showcars sowie voll funktionstüchtige Simulatoren für die Besucher bereitstehen, um einen wirklich tiefen Einblick in die entsprechenden Techniken zu bekommen.

