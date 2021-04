Neue Perspektiven

Text: Camping, Cars & Caravans | Bild: SWR | 19.04.2021

Mit „Neustart auf dem Campingplatz – Wohnen, wo andere Urlaub machen“ und „Neustart im Wohnmobil – Mit dem lila Laster in die Freiheit" zeigt das SWR Fernsehen am Mittwoch, 28. April, ab 20.15 Uhr zwei Filme in einem Schwerpunkt „Mobiles Leben“.