Schlaraffenlandparty in Trassenheide am 2. September 2023

Zur Party wird das Areal der Konzertmuschel in eine bunte Landschaft aus riesigen Bonbons, Blumen und Lollis verwandelt. In diesem Jahr geht es außerdem ums Thema Landleben. Heufiguren und Erlebnisstationen wie „Natürlich süß“, „Feinkörnig“, “Korn an Korn“ oder „Flossensucher“ bringen den Kindern das Leben auf dem Land bwziehungsweise am Meer näher. Bei der Station „Landluft“ wird es zudem eine Überraschung für die Gäste geben.

Nachmittags gibt es dann ein Bühnenprogramm und Animation. So macht das Parktheater Edelbruch auf seiner diesjährigen Sommertournee in Trassenheide Station und präsentiert Grimms Märchen „Hase und Igel“ und “Vom Fischer un sin Fru“. Veranstaltet wird das Ganze von der Kurverwaltung Ostseebad Trassenheide, der Eintritt ist kostenfrei.