Wildwochen in Bad Mergentheim

Unter dem Motto „Wild auf Regionales“ serviert die heimische Gastronomie in der Zeit von Freitag, 7. Oktober, bis Sonntag, 13. November, regionale Wildgerichte in allen Variationen.

Fünf Wochen lang werden an vielen Hotspots im Stadtgebiet kulinarische Leckerbissen verkostet – zum Beispiel Hirschgulasch, knusprige Ente, Hasenkeule, Wildschweinschinken, Rehmedaillons und mehr. Das Veranstaltungsprogramm dreht sich um Begriffe wie Genuss, Natur, Regionalität und Nachhaltigkeit. Mit den herbstlichen Wildwochen wird auf das große Wild-Angebot in den verschiedenen gastronomischen Betrieben in Bad Mergentheim und den Stadtteilen hingewiesen.

Veranstaltungen im Rahmen der Bad Mergentheimer Wildwochen