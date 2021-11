Vom kompakten Campervan bis zum Luxus-Wohnwagen

Wer sich bei erfahrenen Campern über das Leben, Arbeiten und Urlauben im Campervan informieren möchte, trifft an allen fünf Messetagen kompetente Ansprechpartner aus der Vanlife-Szene in entspannter Atmosphäre. In der Halle 5 stehen Blogger und Influencer, die teilweise ihr ganzes Leben im Van verbringen, für Gespräche und Fragen zur Verfügung. In Vorträgen informieren sie über Themen wie Selbstausbau, Einsteigerberatung oder die schönsten Routen.

Von der Markise bis zur Standheizung hält der Zubehör-Bereich in Halle 5 die gesamte Ausrüstung für Dauercamper und Einsteiger bereit. Die Aussteller der Technik-Insel geben einen Blick ins Innere eines Fahrzeugs und beraten zur richtigen Ausstattung. Wer mehr Wert aufs Äußerliche legt, entdeckt bei der „Colour Change Experience“ Wrap-, laminierte Digitaldruck- und Möbel-Folien sowie Scheibentönungs- und Steinschlagschutz-Filme für verschiedene Fahrzeuge.

Wenn das Fahrzeug dann ausgerüstet ist, bleibt nur noch die Wahl des Reiseziels. Dass diese Entscheidung keine leichte ist, zeigen die Campingplätze, die sich in der Glashalle der Leipziger Messe präsentieren. Ob Kärnten, Bayern oder Sachsen, in Stadtnähe oder am Wasser – hier findet jeder seinen Lieblingsplatz.