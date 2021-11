Die RTL Dokusoap springt auf den Campingboom auf, dem sich immer mehr Deutsche anschließen. RTL begleitet passionierte Platzbetreiber und Camper auf sieben malerisch gelegenen Anlagen – unter anderem in den Bergen Bayerns, an Ostsee-Stränden und in der Sonne Kroatiens. Was die Protagonisten in ihrem Ferienkosmos erleben und als Geschichten miteinander teilen, ist oft turbulent und nicht selten kurios.

RTL wirft für sein neues Format ziemlich kurzfristig seine Programmpläne um. Das Camping-Format sollte eigentlich ab Mitte Oktober immer Nachmittags an Werktagen zu sehen sein. Jetzt erscheint es am frühen Samstag und Sonntagmorgen. Ab 5:40 h wird die erste Staffel mit 15 Folgen ausgestrahlt, Uralt-Wiederholungen entfallen dafür. Wer die Programmänderung nicht mitbekomen hat oder so früh morgens noch am Schlafen ist: keine Bange! Wir verlinken zur Mediathek von RTL, wo man die Folgen sehen kann.

Übrigens: RTL bekräftigt auf unsere Nachfrage, dass „Wir lieben Camping“ auch im Frühjahr 2022 laufen soll, Details werde man zu gegebener Zeit bekannt geben.