Bei der Fahrt klein - beim Wohnen groß

Innerhalb von nur 60 Sekunden verwandelt sich der Beauer vom kompakten Anhänger in einen Wohnwagen mit vier Schlafplätzen, Küche und Bad. Das Geheimnis liegt in seiner patentierten Teleskop-Technik, oder besser: dem sog. Gigogne-Prinzip, das es ermöglicht, 2 Module horizontal auszufahren, um die Wohnfläche zu verdreifachen. In der eingefahrenen, kompakten Position sind die Möbel im Inneren ineinander verschachtelt. Während des Ausklappvorgangs stellen sich die Möbel von selbst an den richtigen Platz.

Von einer kompakten Grundfläche ab 4 Quadratmetern werden so bis zu 28 qm Wohnfläche, je nach Variante: Das Modell 2X wächst von vier auf acht Quadratmeter, der 3X-Tripel von vier auf zwölf Quadratmeter und der mächtige 3X-Plus von elf auf 28 Quadratmeter Wohnraum. Die Idee stammt vom Franzosen Eric Beau, der seit 2009 an seinem verschachtelten Caravan tüftelt. Nach sechs Jahren Konstruktions- und Entwicklungszeit und drei Prototypen war sie patentreif. Beauer besuchte Messen in Frankreich und baut seine Anhänger nun in Kleinserie.