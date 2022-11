Schwarzer Tann und wilde Berge, der Black Road macht seinem Namen alle Ehre. Die robuste Optik rührt aber nicht nur von den schwarzen Applikationen, dem Reserverad samt Leiter am Heck und der Dachreling her, vielmehr sorgen die Böschungswinkel und die Offroad-Bereifung für den Wow-Effekt. Gefertigt wird der Cross Black Road im Auftrag von Blyss in Polen. Das Chassis ist selbstgefertigt und im Tauchbad feuerverzinkt. Es darf 2.700 Kilogramm tragen und beim Achsen-Lieferant legt man sich in Seesen nicht fest: Die Tandemachse kommt wahlweise von Al-Ko oder Knott. Wer eben liefern kann. Und auch bei der Wandstärke ist Blyss flexibel: In Serie sind es 25 Millimeter, optional wären 40 Millimeter möglich, wenn Wintertauglichkeit gefragt ist.

Beim Aufstieg in den 60 Zentimeter hoch liegenden Aufbau hilft eine elektrisch ausfahrbare Einstiegsstufe. Innen misst die Kabine vier mal zwei Meter bei einer Stehhöhe von 1,90 Meter. Der Möbelbau ist einfach, wirkt aber recht robust, was in einem Offroader ja auch Sinn und Zweck ist. Im Heck befindet sich ein festes Bett mit 200 x 86 Zentimeter. Der Stauraum darunter kann auch von außen beladen werden. Ein zweiter Schlafplatz entsteht durch den Umbau der Sitzbank. Dieser misst dann 200 x 70 Zentimeter, ist also für eine dritte Person geeignet. Für Licht im Inneren sorgen drei Fenster, die Mini-Heki-Dachhaube und etliche LED-Lampen.