Die Ausstattung der zehn Grundrisse wird erst mit Paketen komplettiert. Diese beinhalten in Version 1 Umluftanlage 230 Volt, Dachfenster mit 96 x 65 Zentimeter anstelle der kleinen Dachhaube, Fliegenschutz für die Eingangstür, elektrischen Warmwasseraufbereiter mit fünf Liter und die indirekte Beleuchtung an den Oberschränken.

Paket 2 variiert um eine einteilige Aufbautür. Bei der Premio-Baureihe erweitert sich das Angebot durch den neuen 455 TS von neun auf jetzt zehn Grundrisse: ein kompakter Reisewohnwagen mit Doppelbett und gemütlicher Rundsitzgruppe. Mit dem neuen, optional erhältlichen Komfort-Duschpaket entsteht eine ca. 67 x 60 Zentimeter große Duschkabine mit Duschpaneelen, Duschkabinentür sowie Duscharmatur mit Brauseschlauch.

Preise gibt Bürstner noch nicht heraus, „da die derzeitige Situation bei den Lieferanten eine große Ungewissheit darstellt“, so Geschäftsführer Jens Kromer. Sie dürften sich aber in ähnlichen Regionen bewegen wie bei Dethleffs, schließlich werden Premio und C’go am selben Band in Sassenberg gefertigt.