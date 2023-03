Das in San Francisco ansässige Unternehmen Lightship hat jüngst den Lightship L1 vorgestellt, einen vollelektrischen Wohnwagen, das nun dritte Wohnwagen-Modell in den USA mit einem Selbstantriebssystem. Dahinter stecken ehemalige Mitarbeiter von Tesla, Rivian, Proterra, Lucid und Zoox, die ihr Fachwissen in der Entwicklung und im Design von Elektrofahrzeugen für die Automobilindustrie gelernt haben. Nun wollen sie eine Marke für das Outdoor-Erlebnis aufbauen. Der L1 verfügt über einen elektrischen Antriebsstrang, der bis zu 80 kWh an Bordbatteriekapazität und nahezu null Reichweite oder Effizienzverlust für das Zugfahrzeug erzeugen kann. Der L1 ist dreimal aerodynamischer als ein herkömmlicher Wohnwagen und ermöglicht eine größere Reichweite und höhere Effizienz.