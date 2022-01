Der Aufbau ist nicht nur ungewöhnlich geformt, er ist auch aufwendig konstruiert. Die in kleinen Stückzahlen manufakturmäßig in Handarbeit gefertigte Karosse ist komplett mit GfK beplankt und die Rahmenfenster sind ein deutliches Indiz für den Anspruch an Qualität und Standards der Wagen. Leichtmetallräder und die starken Applikationen am Bug machen auch den Auftritt des neuen Liberty im Wortsinne rund.

Innen bestimmen helles Holz und Chrom die Einrichtung. Teilweise weiße Klappen, helle Schichtstoffe und freundliche Polsterfarben machen die Wagen wohnlich modern. Das Bad ist als Variobad ausgeführt – will heißen, es ist auch zum Duschen geeignet. Bei dieser pfiffigen Raumsparlösung klappt die Einheit aus Waschbecken und Spiegel über die drehbare Kassettentoilette und schon hat man eine gut nutzbare Dusche ohne lästigen Vorhang. Gefertigt ist alles aus ultrasolidem GfK, was Haltbarkeit und Handling fördert, aber wiederum das Gewicht in die Höhe treibt. Serienmäßig ist ein 45-Liter- Frischwassertank an Bord, der optional auf 80 Liter erweitert werden kann. Einen Abwassertank gibt es nur gegen Aufpreis, was bei einer Duschvorrichtung ungewöhnlich ist.