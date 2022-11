Schön ist auch, dass die üblichen Oberschränke über der Sitzgruppe fehlen, sodass sich der Raum weniger beengt und leichter anfühlt. Gegenüber dem Gasherd auf der anderen Seite befindet sich die Spüle mit Stauraum darüber und darunter. Sehr praktisch ist, dass die Schubladen im unteren Bereich bereits mit Tellern, Gläsern, Besteck und Schalen gefüllt sind. Auch die Pfannen stehen bereits unter dem Kochblock bereit. Der Kühlschrank, versteckt in einer Schublade im unteren Teil eines Schrankblocks, ist eigentlich eine ausziehbare Kühlbox und etwas knapp bemessen. Praktisch ist die ausziehbare Metallarbeitsplatte darüber.

Bisher ist der Nordic eigentlich „nur“ ein Wohnwagen in einem luxuriösen Gewand. Aber dann… Der Schlafbereich! Hinten fühlt man sich wirklich wie in einem Sternehotel. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn mit dem großen Panoramadach über dem Hochbett verwandelt sich die Unterkunft im Handumdrehen in ein „Cabrio“ mit Panoramablick in den Himmel. Mit einer Länge von fast zwei Metern sah sich der Designer selbst nicht in einem durchschnittlichen Wohnwagenbett. Der Traveler hat also ein Kingsize-Bett von 1,80 mal 2,00 Meter, ausgestattet mit 25 Zentimeter dicken Matratzen. Man kann das Dach mit einem Schalter in der Decke öffnen und schließen, was auch für den Bildschirm über die gesamte Öffnung gilt.

Leider muss man aufstehen, um das Dach zu öffnen. Wenn man es bei schlechtem Wetter lieber geschlossen lassen möchte, sorgen die Schiebefenster rund um das Bett für frische Luft. Blenden für diese Fenster gehören leider nicht zum Standard, sind aber optional erhältlich. Eine gute Alternative zu den fehlenden Oberschränken sind die Staufächer über die gesamte Länge auf beiden Seiten des geräumigen, bequemen Bettes.

Unter den schönen Holzdecken sowie unter den Matratzen lässt sich hier noch einiges verstauen. Die Lederrückwand des Bettes mit eleganten Metallflecken rundet das luxuriöse Bild ab. Ist es vorbei mit all den schönen Entdeckungen? Nein, denn es gibt noch einige überraschende Gadgets, die wir nicht unerwähnt lassen sollten. So hat der Nordic beispielsweise keine Dusche im Toilettenbereich, sondern eine Außendusche, die hinten angebracht und hinter einer eleganten Metallabdeckung verborgen ist.

Nicht so praktisch, wenn man im Winter duschen möchte, aber bei schönem Wetter hat man mithilfe des schützenden Duschvorhangs absolute Privatsphäre. Nach dem Duschen macht man es sich auf dem großzügigen Bett bequem, um zum Beispiel Musik über das fortschrittliche Audiosystem im Wohnwagen zu genießen.