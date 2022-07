Ist das Exterieur des Tabbert PEP Pantiga noch recht zurückhaltend, so verblüfft das Interieur mit einem völlig neuen Wohnwagen-Design. Keine Oberschränke an den Seiten, stattdessen zwei hohe Fenster. So ist der Wohnbereich nicht nur lichtdurchfluteter und heller, sondern auch freundlicher und noch offener.

Die matt-weißen Oberschränke im Heck und in der Küche wirken in geradlinigem, grifflosem Design optisch unauffällig. Mehr Zimmer- als Wohnwagen-Charakter sollen die Sitzmöbel vermitteln. Mit drei Polsterkombinationen in warmen Sonnenuntergangsfarben, kühlen Grautönen oder Stoff und Kunstleder kann der Käufer für eine individuelle Prägung sorgen. Details – wie Komfortrollos, ein Tisch mit Holzkante und mit Stoff verkleidete Wand-Elemente – sollen dem Pantiga im Zusammenspiel mit den in die Blenden eingelassenen Lichtpanels und der dazu passenden Deckenleuchte einen entspannten Wohlfühl-Charakter verleihen.