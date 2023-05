Trigano Mini-Freestyle 300

Der Mini-Freestyle 300 ist der neue Zugang zum Modelljahr 2023. Er ist leicht, kompakt und einfach ideal für alle, die sich für ein umweltfreundlicheres kleines Auto entschieden haben, aber ihre Freizeitausrüstung trotzdem überallhin mitnehmen möchten.

Natürlich ist der Mini-Freestyle kein gewöhnlicher Wohnwagen. Es handelt sich um einen Niederflur-Wohnwagen mit Hubdach, das heißt, seine geringe Frontfläche (das Dach wird für die Fahrt heruntergeklappt) bietet wenig Luftwiderstand und ermöglicht so erhebliche Einsparungen beim Kraftstoff- oder Stromverbrauch.

Aufgrund seiner geringen Höhe passiert der Mini-Freestyle auch problemlos die Zwei-Meter-Begrenzungen an Autobahn-Mautstationen, so dass keine zusätzlichen Kosten entstehen. Und schließlich kann er dank der geringen Höhe auch einfach in einer Garage untergestellt werden.

Alle Vorteile dieses Wohnwagens finden Sie hier: Mini-Freestyle Niederflur Wohnwagen