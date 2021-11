Trigano Silver Trend

Silver Trend 442 und Silver Trend 380

Der Trend 442 schließlich bietet Längsbetten im Bug und eine Umbaudinette im Heck hinter Bad und Küche. Wer einen sehr kompakten Wagen für Zwei sucht, wird den Trend 350 interessant finden. Der Trend 380 bietet mit seinem 190 mal 140 Zentimeter großen Festbett mehr Schlafkomfort für Zwei und wie die beiden größeren Modelle einen dritten Schlafplatz. Hier aber in der umgebauten Dinette direkt an das Bugbett angrenzend. Der 442 schließlich wendet sich an Camper, die Einzelbetten schätzen.