VolksSchrauber AirCamper

Anno Mentzel ist 58 Jahre alt, gelernter Flugzeugkonstrukteur (Airbus) und einer der letzten Holzflugzeugbauer Deutschlands. Mit dem Werkstoff kennt er sich aus. Gewachsenes Holz ist ein natürlicher dreidimensionaler Faserverbundwerkstoff mit vergleichsweise geringer Dichte, aber hoher Steifigkeit und Festigkeit. Schick und nachhaltig ist Holz obendrein. Und so entwickelte Anno die Idee eines durch und durch ökologischen Teardrop-Caravan. Der VolksSchauber AirCamper war geboren.

„Die Entwicklung hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert“, sagt Mentzel. „Das ist mehr so nebenbei gelaufen, als Hobby-Projekt.“ Der Bau selbst ging schneller. In gerade mal 1,5 Monaten hat Arno Menzel seinen AirCamper auf die Räder gestellt. Als Holz verwendete er Blauglockenbaum. Leicht wie Balsa, stabil wie Kiefer. Jedes Bauteil in Handarbeit gefertigt.

Maschinelle Fertigung sei ohnehin schwer möglich, so Arno Mentzel. „Du musst sowieso jedes Brett einzeln in die Hand nehmen, die Faser-Richtung ansehen.“ Ob das nicht schwer sei? „Ach – alles kein Hexenwerk.“, sagt Menzel lächelnd und schaut über die Flugzeugrümpfe und Tragflächen aus dem selben Material, die ebenfalls in seiner Werkstatt in Prinzhöfte stehen.