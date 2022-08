Mobile Campingküche im Praxistest

Mit einer Outdoorküche zu mehr Stauraum und Ordnung

Die Auswahl an mobilen Campingküchen ist groß. Modelle in verschiedenen Größen und Ausstattungen gibt es bei allen Versand- und Fachhändlern. In die CCC-Redaktion kam eine Küche von Frankana. Der HighQ Küchenschrank aus der Blackline kostet 137 Euro und ist in wenigen Minuten aufgebaut. Er wird einfach aufgeklappt, mit Spannbändern gestrafft und mit Klettband fixiert. Die rollbare Arbeitsplatte wird an der Stange eingeklickt, der praktische Windschutz aus Aluminium eingehakt. Die Fachböden können höhenvariabel eingelegt werden und schon steht ein Küchenblock vor dem Caravan. Für Standfestigkeit sorgen Füße mit einem großen Fußteller. Mobile Campingküchen sind Vorrats- und Geschirrschrank, da sie wertvollen Stauraum bieten und für Ordnung sorgen, aber auch Arbeitsfläche.