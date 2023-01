Nützliche Camping-Reisebegleiter

Pflege und Mückenschutz

Eine Reiseapotheke darf im Urlaub nicht fehlen. Als Geheimtipp bei Hautreizungen, zur Nachbehandlung kleinerer Wunden und ganz besonders zum Lindern von Sonnenbrand und Juckreiz von Mückenstichen gilt Neo-Ballistol Hausmittel. Das Pflegeöl pflegt die Haut und hält diese weich und geschmeidig. Regelmäßig auf die Füße aufgetragen, verhindert es Blasenbildung.

Apropos Mücken: So schön es auch ist, direkt am See oder am Fluss zu stehen – gerade in den warmen Monaten ist die Gefahr von lästigen Stechmücken, Zecken oder auch Bremsen nicht zu unterschätzen. Dabei ist Schutz so einfach: „Stichfrei“, „Stichfrei Sensitiv“ und „Stichfrei Kids“ von Ballistol sind der ideale Schutz für Groß und Klein. Sie wirken zuverlässig gegen lästige Plagegeister, pflegen die Haut und sind frei von synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen.