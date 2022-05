T-Klasse: Linien "Style" und "Progressive"

Beim Einstiegsmodell der T-Klasse ist die Mittelarmlehne in der Ledernachbildung Artico schwarz, und die Sitze mit schwarzem Stoff bezogen. Im Interieur blicken die Mitfahrenden auf in schwarzem Hochglanz lackierte Zierelemente an Türen und Mittelkonsole. Zum Aufpreis von rund 1880 Euro gibt es bei der Ausstattungslinie „Style“ Sitzbezüge in der Ledernachbildung Artico in Kombination mit schwarzer Mikrofaser und weißen Ziernähten. Die Zierelemente im Innenraum sind wahlweise in Hochglanzschwarz oder alternativ in auffallendem limonitgelb gehalten. Diverse Chromapplikationen, eine Ambientebeleuchtung, klappbare Tische an der Rückseite der Vordersitze, 16-Zoll-Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design und dunkel getönte Scheiben im Fond gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Die Linie „Progressive“ ist zum Aufpreis von rund 3633 Euro zu haben und kommt mit weiteren Dekor-Elementen, mehr Ausstattung und einem noch eleganteren Auftritt. Die Schiebetüren verfügen über elektrische Fensterheber. LED-High-Performance-Scheinwerfer, Teil-LED-Heckleuchten, 16-Zoll-Leichtmetallräder im 10-Speichen-Design, eine Chromzierleiste an der Heckklappe, verdunkelte Fond-Scheiben, Ambientebeleuchtung und Bezugsstoffe aus Artiko mit Ziernähten und Zierlelemente in Silber gehören hier unter anderem zu den optischen Merkmalen der Linie.