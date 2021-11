Premiere: Toyota Highlander 2021

Das 4,95 Meter lange SUV, in den USA bereits in der vierten Generation unterwegs, wird nun auch in Deutschland angeboten. Der serienmäßig siebensitzige Allradler bietet einen Kofferraum mit bis zu 1.900 Liter Volumen und 2.000 kg Anhängelast. Er hat das gleiche Hybridsystem wie der RAV4 Plug-in mit 2,5-Liter-Benziner und zwei E-Maschinen an Vorder- und Hinterachse.

Die Systemleistung beträgt 248 PS. Das über zwei Tonnen schwere SUV soll sich nach WLTP mit 5,1 Liter begnügen.

Die Preise starten ab 53.250 Euro.