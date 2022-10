Am Platz angekommen abends schnell noch etwas essen, dazu ein Glas Wein oder ein Bier und dann ab ins kuschelige Bett. Ein anstrengender Fahrtag ist geschafft, jetzt heißt es endlich Beine hochlegen, erholen und ausschlafen. Doch am nächsten Morgen die Ernüchterung: Schultern, Nacken oder Hüfte schmerzen, dazu leichte Kopfschmerzen – von Erholung keine Spur.

Was wie ein etwas überspitztes, womöglich leicht dramatisches Szenario klingt, ist für viele Wohnwagenbesitzer Realität. Denn Fakt ist: Die Mehrheit der Wohnwagen wird auch heute noch ab Werk mit einer unzureichend ausgestatteten Schlafstätte ausgeliefert. Im schlimmsten Fall liegt eine einfache, viel zu dünne Matratze aus PU-Schaum direkt auf einem Brett. Mit etwas Glück – und höherem Budget – erhält der Kunde womöglich eine etwas dickere Matratze und ein Lattenrost. Viel weiter reicht der Schlafkomfort bei den Serienherstellern in der Regel jedoch nicht.

Ohne PU-Schaum besser schlafen im Wohnwagen

PU-Schaum ist ein einfacher, leicht zu verarbeitender, günstiger und leichter Schaum, der vor allem in Sitzen und Polstern zum Einsatz kommt. Um auf ihm mehrere Stunden oder gar eine ganze Nacht zu schlafen, ist er jedoch denkbar ungeeignet: Je nach Verarbeitung ist er entweder zu dünn und weich, sodass der Schläfer auf die harte Unterlage durchsinkt – oder zu hart, sodass ein Einsinken der schweren Körperpartien wie Schultern und Hüfte nicht möglich ist. In beiden Fällen ist die Wirbelsäule verkrümmt, Schmerzen sind vorprogrammiert. Die Konsequenz: Jeder Neukäufer eines Wohnwagens muss unbedingt in eine ergonomische Schlafstätte investieren – ein Budget, das beim Kauf kalkuliert werden muss.

„Der Ort, an dem man sich am längsten an einem Stück aufhält, ist das Bett“, erklärt Stefan Bolz, Geschäftsführer von Laroma. Die Manufaktur mit Sitz in Schleswig fertigt Matratzen passgenau auf die benötigten Maße im Wohnwagen und vor allem auch individuell auf den Körper des Schläfers an. „Weder in der Sitzgruppe noch auf dem Fahrersitz bleibt jemand sieben oder acht Stunden ununterbrochen sitzen. Die Schlafstätte ist der wichtigste Ort im Wohnwagen, alles andere dürfte sich eher einem Kompromiss unterwerfen.“

Die richtige Matratze finden