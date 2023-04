Es ist die Frage nach dem Ei oder dem Huhn: Was war zuerst da? Schaffen sich Camper irgendwann (fast) alle einen Hund an? Oder werden Hundebesitzer zu Campern, weil diese Urlaubsform für sie am besten geeignet ist? Fakt ist: Camping-Urlaub bietet sich für Hundebesitzer an, weil sie – anders als in vielen Ferienwohnungen oder gar Hotels – ihren vierbeinigen Freund einfach mitnehmen können. Keine Tierpension, keine Nachbarn oder Familienangehörigen sind nötig, um das Tier zu versorgen. Und auch der Hund freut sich, wenn er nicht abgeschoben wird, sondern mit seinem „Rudel“ auf Tour darf.

Am besten sollte Camping schon im Vorfeld mit dem Hund geübt werden, denn sobald man erst einmal unterwegs ist, bleibt dafür meist nicht mehr so viel Ruhe. Deshalb sollte sich der Vierbeiner schon vor dem Urlaub mit dem Caravan vertraut machen können und die wichtigsten Routinen für den Urlaub lernen, immerhin wird dieser für die Reise auch sein wichtigster Rückzugsort. Viel Lob und Leckerli nicht vergessen! Kein Caravaner wird seinen Hund, obwohl erlaubt, im Wohnwagen transportieren. Also muss er in den Pkw.