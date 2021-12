Vignetten für Österreich und Schweiz

Bereits seit Ende November 2021 sind die neuen Vignetten für Österreich erhältlich. Das neue aprikotfarbene „Pickerl“ gilt von Dezember 2021 bis zum Januar 2023. Die Preissteigerung hält sich in Grenzen: es wurde nur ein Inflationsausgleich von 1,4 Prozent vorgenommen. Somit kostet die Jahresvignette 2022 für PKW 93,80 Euro. Die Vignette für 2 Monate kostet 28,20 Euro und die Zehn-Tages-Maut 9,60 Euro. Für den Wohnwagen fällt nach wie vor keine separate Abgabe an. Auch im kommenden Jahr kann die Vignette online gebucht werden. Wird das Kennzeichen direkt online registriert, muss man keinen an der Scheibe anbringen.

In der Schweiz beträgt der Preis für die neue Jahresvignette ab 01.12.2021 jetzt 38 Euro. Sie gilt für alle Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen und für 14 Monate, also bis 31.01.2023. Eine Online-Variante wird es auch in 2022 noch nicht geben.