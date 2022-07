Trail Running Rucksack

Der deuter Ascender ist der erste Trail Running Rucksack den deuter auf den Markt gebracht hat. Er ist perfekt für alle fitten Outdoor-Enthusiasten, die sich auf schnellen Bergtouren selbst herausfordern wollen. Die breiten und westenförmigen Schulterträger und das weiche Rückenmaterial schmiegen sich an den Oberkörper an und sorgen so für einen körpernahen und festen Sitz. Eine Netztasche im Inneren fixiert die Ausrüstung, ein seitlich verstellbarer Kompressionszug komprimiert den Inhalt zusätzlich. Dadurch sitzt der 340 Gramm leichte Rucksack kompakt am Körper und bietet maximale Bewegungsfreiheit. Getränke, Snacks, Laufstöcke und das Smartphone lassen sich ganz einfach vorne an den Schulterträgern verstauen. So ist während des Laufens das Wichtigste schnell griffbereit.