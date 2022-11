Mobiles Internet erleichtert das Leben außerordentlich: Schnell mal die nächsten Campingplätze entlang der Route checken, eine App zur Navigation nutzen, den aktuellen Wetterbericht abrufen, Infos zu Sehenswürdigkeiten am Wegesrand googeln oder abends ganz bequem die Lieblingsserie streamen. Ganz offensichtlich: Die Gründe sind mannigfaltig, warum Camper auch unterwegs nicht auf eine leistungsfähige Internetverbindung verzichten wollen. Dabei zeigen die genannten Beispiele, dass mit dem Komfort auch die Sicherheit während der Reise deutlich steigen kann. Doch nichts ist nerviger, als sich mit einer langsamen Verbindung abzumühen, vorausgesetzt es gelingt überhaupt, eine aufzubauen. Von Komfort keine Spur. Was also tun?

Internet kommt auf verschiedenen Wegen in den Caravan: über das Mobilfunknetz, ein lokales WLAN-Netz – oder ganz exklusiv – via Satellitenanlage auf dem Dach, beispielsweise von Crystop. Diese Option lohnt sich aber aufgrund der hohen (Verbindungs-)Kosten meist nur für die kommerzielle Nutzung, etwa wenn Camper aus beruflichen Gründen permanent auf eine stabile Internetverbindung vertrauen müssen. Sehr viel günstiger sind Internetverbindungen via Mobilfunknetz und/oder lokale WLAN-Netze. Ein Einblick in attraktive Systeme.