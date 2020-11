Kaufberatung: Wintervorzelte für Wohnwagen

Wintercamping ist mittlerweile sehr beliebt und bietet seine ganz eigenen Reize. An das Material und die Ausstattung von Wintervorzelten werden, dem Einsatzzweck entsprechend, besonders hohe Anforderungen gestellt.

Wintervorzelte für Wohnwagen sind meist Teilzelte, erstrecken sich also nicht über die gesamte Wagenlänge. Dadurch wird die Dachfläche kleiner, was hilft, die Schneelast zu reduzieren. Gekröpfte Dächer mit Neigung (Pultdach) garantieren, dass die Wohnwagentür ohne Probleme auf und zu geht, ohne am Dach zu streifen. Außerdem trägt eine geknickte Dachform höhere Schneelasten. Der untere steilere Teil lässt den Schnee besser abrutschen.

Einfache Zelte haben meist symmetrische Schaumstoffpolster und gerade Andruckstangen. Doch unter Last kann sich eine gerade Stange von der Wand wegbiegen und dadurch den Anpressdruck des Polsters reduzieren – Zugluft droht. Durchdachte Topmodelle haben nicht nur speziell geformte Dichtpolster, sondern auch gebogene Andruckstangen, die bei Belastung noch stärker Richtung Caravan pressen. Zudem sind Stangen und Polster mit Kunststoffprofilen sicher miteinander verbunden.