Kleine Pannenhelfer für Caravaner

CCC hat ein paar Werkzeuge, Tools sowie Tipps und Tricks gesammelt, die vielleicht nicht jeder direkt auf dem Schirm hat, die dem Camper aber in der jeweiligen Situation aus der Patsche helfen können. Beispiel gefällig? Ok, weniger eine Panne als vielmehr ein typisches Missgeschick.

Wem schon mal etwas in einen der vielen Zwischenräume oder in eine Ritze im Wohnraum gerutscht ist, der kann sich möglicherweise mit einer Dose Druckluft für kleines Geld behelfen. Mit ihr lässt sich aber auch Schmutz und Staub aus jedem Winkel des Caravans entfernen, wo der Staubsauger oder -wedel nicht hinkommt. Aber auch bei diversen Elektro-Komponenten sowie Feinmechanik und generell für empfindliche Stellen ist die Luft aus der Dose eine sanfte Lösung, die keine Rückstände oder Schäden hinterlässt.

In manchen Fällen wie Getriebe- oder Motorschaden ist es dann doch besser, den Abschleppdienst der Wahl zu rufen. Aber für alles andere soll diese kleine Inspirationshilfe dienen. So kann sich jeder seine persönliche Werkzeugkiste entsprechend anpassen und heraussuchen, was er für praktisch hält und – ganz wichtig – was er sich zutraut. Denn nicht jeder kann aus Kaugummi und Büroklammer – auch wenn das in so mancher TV-Serie aus den 1980er-Jahren suggeriert wurde – eine 1A-Lösung zaubern.

Klar, ein paar der vorgestellten Produkte machen sich in jeder Werkzeugkiste gut, aber letztendlich geht es darum, gewappnet zu sein. Das sichert einem unterwegs mehr Flexibilität und Unabhängigkeit, wenn einfache Reparaturen gleich vor Ort erledigt werden können. Und wer mit dem Wissen reist, gut vorbereitet zu sein, der hat ein Gefühl von Sicherheit – und das wiederum führt zu einem entspannten Urlaub.