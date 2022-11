Ordnungssysteme für den Wohnwagen

Ordnung in der Küche

Schubladen und Oberschränke bieten oft mehr Platz als man denkt, meist wird dieser nur nicht voll ausgenutzt. Um vorhandenen Stauraum auch in der Höhe voll nutzen zu können, sollte so gut wie möglich gestapelt werden. Stapelbare Topfsets (z. B. das Ballarini-Topfset, 131,50 Euro über Frankana), bei denen die kleineren Töpfe vollständig in den größeren verschwinden, bilden einen guten Anfang.

Anti-Rutschmatten unter Töpfen und Pfannen verhindern zudem, dass diese während der Fahrt in den Schränken umherrutschen und dabei unangenehm klappern. Ein echter Tipp sind stapelbare Aufbewahrungsboxen wie von Purvario (ab 29,90 Euro). Die Boxen bieten Platz für Lebensmittelvorräte, Gewürze sowie kleine Becher und Schüsseln und lassen sich dank individuell anpassbarer Stauleisten in kleine Fächer unterteilen – genau so, wie es für die Nutzer am besten passt.

Die Stauleisten sind zudem auch gesondert erhältlich und eignen sich bestens, um auch kleinere, niedrige Schubladen oder Fächer im Kühlschrank so zu unterteilen, dass darin nichts wild durcheinander fliegt. Für Gläser, Tassen und Flaschen dienen entweder vorgefertigte Universalhalter aus Schaumstoff oder individuell zusammensteckbare Bausätze aus Kunststoff-Waben wie der Alleshalter von Froli (ab 25 Euro), die ihren Inhalt sicher, platzsparend und klapperfrei festhalten.