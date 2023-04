Zeltstabilität: Gestängespanner und Zeltstabbefestiger

Unabhängig von der Frage, ob es um Saisoncamping oder Dauercamping geht: Beim Zeltaufbau am Platz muss vor allem die maximale Standfestigkeit des Wohnwagen-Vorzelts im Fokus stehen. Stabilität wird erzielt durch kräftiges Ausspannen des Zeltgestänges als auch straffes Abspannen der Zelthaut. Dabei können sowohl der Gestängespanner beim Zeltaufbau als auch später die Zeltstabbefestiger von dwt-Zelte zur Fixierung der Zelthaut am Zeltgestänge an strategisch relevanten Stellen dienen.

Beim Gestängespanner klemmt sich der Haken am Rohr ein. Schon greift der Rastmechanismus und erlaubt es, den Gestängestab mit dem gewünschten Druck zu spannen. Die Zeltstabbefestiger werden nach dem erfolgten Aufbau mit dem mitgelieferten Kleber an die Punkte der Zelthaut geklebt, an denen man sich eine zusätzliche Verbindung der Zelthaut mit dem Gestänge wünscht. Dies reduziert die Bewegungen der Zelthaut im Wind und schont die Bodenabspannung.

Mit den im 5er-Set angebotenen Zeltstabbefestigern können sowohl das Zeltdach als auch die Zeltwände noch enger mit dem Zeltgestänge verbunden werden. Davon profitiert die Standfestigkeit insgesamt und selbst heftiger Wind kann nichts Übles anrichten.