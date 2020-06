Der Campingaz Attitude 2100 LX Plus will mit Features wie Culinary Modulars oder Blue Flame Brenner mit Even Temp einen unverwechselbaren Grillgeschmack erzeugen. Die CCC-Redaktion hat es ausprobiert.

Eines vorweg: Der Attitude ist kein Leichtgewicht. Er wiegt fast 25 Kilogramm. Insgesamt misst er 62 x 52 x 36 Zentimeter, was eine Grillfläche von 58 x 36 Zentimeter ergibt. Der erste Aufbau dauert fünf Minuten. Bis auf die Fettschublade und den Warmhalterost passt alles perfekt. Die beiden Genannten sitzen nicht ideal bzw. springen aus der Halterung.