Frankana-Deichselhaube

Auch Frankana bietet mit dem Firmenlogo gebrandete Deichselhauben in Universalgröße an. Die PVC-Ausführung kostet 3,41 Euro mehr als das Modell von Berger, ist dafür aber etwas besser verarbeitet. Und wem die PVC-Folie zu dünn ist, für den gibt´s auch eine dickere Ausführung aus „winterfestem“ Planenmaterial. Die kostet 18 Euro und ist in royalblau oder silbermetallic erhältlich.