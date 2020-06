VELOCATE XTC1

Ursprünglich für den letzten Kilometer, also etwa von der Bahn ins Büro entwickelt, macht das Velocate XTC1 auch auf anderen kurzen Strecken eine gute Figur. Der 250-Watt-Motor sitzt am Hinterrad und schiebt, gespeist durch einen mit einem Sicherheitsschloss am Rahmen befestigten Akku, das bis 120 Kilogramm belastbare Rad in drei Stufen an. Die Unterstützung durch den Elektromotor ist nicht abhängig von der Tretstärke, sondern von der Einstellung am Fahrradcomputer, der auch über den Ladezustand der 36-Volt-Batterie mit 5,2 Ah informiert.

www.velocate.com