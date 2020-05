Strahlender Sonnenschein und kein Wölkchen am Himmel – das perfekte Campingwetter. Es kann aber auch ganz anders kommen: Tagelanger Dauerregen, ein völlig durchnässter und matschiger Platz, Schuhe, die vor Dreck nur so strotzen. Den möchte niemand in seinem sauberen Wohnwagen haben! Die Lösung sind Matten, die, platziert am Eingang des Vorzelts oder Caravans, dazu dienen, schmutzige Schuhsohlen zu reinigen. Ganz nebenbei können sie aber auch als sichere Ablagefläche für dreckiges Schuhwerk oder einfach nur zum Ausziehen der Schuhe Verwendung finden, dann muss niemand mit seinen Socken auf dem nassen Boden stehen.

Schmutzfangmatten gibt es aus unterschiedlichen Materialien, in verschiedenen Größen und Farben. Besonders nett sind Matten mit passendem Camping-Motiv, es gibt sogar Firmen, die ganz individuelle Aufdrucke möglich machen. Entscheidend für die richtige Wahl einer Fußmatte sind vor allem der angedachte Einsatzzweck sowie das Material. Die Matten bestehen meist aus Gummi, Kokos- oder Kunststofffasern. CCC hat sieben verschiedene Schmutzfangmatten, die zwischen fünf und zehn Euro kosten, getestet. Wie gut eignen sie sich für´s Camping?