Die Moskitofenster der Seitenwände (für 149 Euro mehr auch mit Tür) sind mit einer Prägeglasklappe versehen, die sich per Reißverschluss öffnen lässt. Tauschbare Vorderwandteile überlassen dem Camper die Entscheidung, ob er die Tür rechts, links oder mittig haben möchte. Ab vier Meter Schienenlänge ist die Front dreiteilig und es gibt zwei Dachstangen dazu. Am Boden wird das gesamte Vorzelt mit Leiterlaschen ausgespannt, die in einem Abstand von 25 Zentimetern in die vorgesehenen Clips befestigt werden. Von einem herkömmlichen Vorzelt ist das Travel Star Plus kaum mehr zu unterscheiden, auch was die Stabilität betrifft.