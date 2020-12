Im Winter ist die Gefahr der Schimmelbildung besonders groß. Wer zu Hause nicht richtig heizt und lüftet, muss sich nicht wundern, wenn an Ecken und Wänden der Schimmel sprießt. Doch was ist mit dem Wohnwagen im Winterlager? In den seltensten Fällen steht der in einer beheizten Halle mit optimaler Durchlüftung. Zudem befindet sich der Abstellplatz häufig nicht am Wohnort, regelmäßiges Kontrollieren der Luftfeuchtigkeit und Lüften wird dann schwierig.

Natürlich gibt es jede Menge Tipps, die gegen Stockflecken und Schimmel helfen können – etwa das Aufstellen oder Herausnehmen der Polster, Öffnen von Schränken und Schubladen oder Freihalten der Lüftungsschlitze. Wer Feuchtigkeitsschäden vorbeugen will, kann sich aber auch einen Luftentfeuchter in den Wohnwagen stellen. Wobei elektrisch betriebene Geräte mangels Strom und vor allem wegen der möglichen Brandgefahr ausscheiden.

Bleiben also mobil einsetzbare Luftentfeuchter. Diese enthalten meist ein Granulat, nämlich gekörntes Kalziumchlorid. Es gibt aber auch Kalziumchlorid-Tabs oder Entfeuchter mit einem wiederverwendbaren Speichergranulat. CCC hat sieben dieser mobilen Raumluftentfeuchter, die im Handel zwischen vier und 20 Euro kosten, einem Test unterzogen.