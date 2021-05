TomTom Go Camper: Menüführung und Funktionen

Die Menüführung des TomTom gleicht zuerst einmal der des normalen Go. Für die Camper-Einstellungen muss man zuerst die entsprechenden Sonderziele, die Points of Interest, kurz POI, auswählen. Bei dem Umweg über die Einstellungen kann man direkt seinen Fahrzeugtyp wie Pkw, Pkw mit Wohnwagen, Camper bis 3,5 Tonnen- und Camper über 3,5 Tonnen-Gesamtgewicht, die Fahrzeugmaße und die gewünschte Höchstgeschwindigkeit eingeben. Danach steht der sofortigen Suche nichts im Weg. Auf dem Gerät sind über 50.000 Sonderziele speziell für Camper gespeichert, die hinterlegten Infos stammen von ACSI, ADAC Campings, ANWB und Campercontacts.

Auf dem Display werden einem die einzelnen Symbole angezeigt, wenn man darauf tippt, kann man die zusätzlichen Informationen abrufen und sich gegebenenfalls dorthin navigieren lassen. Das ist ganz praktisch, zeigt es einem doch nicht nur Camping- und Stellplätze, sondern auch Entsorgungsstationen an. Will man auf einen bestimmten Platz, gibt man direkt den Namen ein – meist wird das Ziel auf allen Portalen gelistet und es bleibt einem überlassen, auf welche Bewertung man zurückgreifen möchte. Allerdings findet man hier auch häufig Fehler in den Daten, wie etwa falsche Öffnungszeiten oder Telefonnummern. Also besser nicht blind darauf verlassen.