Bent Canvas Tarps: variabel einsetzbar

CCC hat mittels dem Kederschienen-Adapter, der zwei verschiedene Stärken hat und auch an einem Rohr befestigt werden kann, drei Elemente miteinander verbunden und so eine bunte Fläche geschaffen, die wie ein Trapez aussieht. 250 Zentimeter werden am Caravan fixiert, 500 Zentimeter misst die Frontlinie.

Da jedes Tarp-Set eine Stange, zwei Abspannleinen und zwei Heringe enthält, kann mit drei Stangen dies nun nach Bedarf variabel gestaltet werden. Allerdings sollte man ein wenig auf die Zugrichtung achten. Jedes Tarp hat eine Mittelnaht, über die sich der Zug optimieren lässt. Da der Keder-Adapter aber ohne Schlitten am Reißverschluss ausgestattet ist, muss eine Seite mit Schlitten am Tarp verwendet werden. Auf diese trifft aber nicht die Mittelnaht.

Laut Aussagen des Herstellers tut dies der Stabilität keinen Abbruch, aber die Seiten lassen sich nicht komplett spannen und flattern etwas im Wind. Dies ändert sich aber schnell, wenn man die Höhe der Seiten etwas ändert, was auch zu mehr Schatten- und Windschutz führt.