Wasserkessel fürs Camping im Test

Wasserkessel haben einen dünneren Boden als Töpfe. Wärme gelangt so schneller in den Kessel. Ein Pfeifen entsteht, wenn das Wasser kocht und der Wasserdampf durch eine schmale Öffnung am Ausguss strömt. Während die Exemplare früher über die Schnaupe befüllt wurden, befinden sich heute häufig Öffnungen an der Oberseite des Kessels.