Wasserkessel fürs Camping im Test

Anpfiff – nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern nun auch wieder auf dem Campingplatz. Es ist 8 Uhr morgens und wer noch nicht wach war, ist es spätestens jetzt. Denn die Campingnachbarn kochen Wasser für ihren Tee – mit ihrem neuen Wasserkessel mit Dampfpfeife.

Eine neue Erfindung sind Wasserkessel nicht. In China, im Land des Tees, wurden bereits vor 900 Jahren Teekessel aus Gusseisen genutzt. Seit dem 17. Jahrhundert sind Wasserkessel in Europa bekannt. Wasser zügig auf dem Herd erhitzen und über einen längeren Zeitraum warmhalten, das machte erstmals der Flötenkessel möglich. Nun sind die traditionellen Küchenhelfer wieder im Kommen – und am Kochen.

Wie funktioniert ein Wasserkessel?

Wasserkessel haben einen dünneren Boden als Töpfe. Wärme gelangt so schneller in den Kessel. Ein Pfeifen entsteht, wenn das Wasser kocht und der Wasserdampf durch eine schmale Öffnung am Ausguss strömt. Während die Exemplare früher über die Schnaupe befüllt wurden, befinden sich heute häufig Öffnungen an der Oberseite des Kessels.

Welche Vorteile hat ein Wasserkessel?

Er erhitzt Wasser, das zum Zubereiten von Tee, Kaffee und Brühe genutzt wird. Doch nicht nur – auch Heißgetränke wie Glühwein und Punsch können mit einem Kessel schonend erwärmt werden, während ein elektrischer Wasserkocher auf das Erhitzen von Wasser beschränkt ist. Außerdem hält ein Wasserkessel seinen Inhalt länger warm. In der Campingküche beansprucht der Kessel keinen wertvollen Platz auf der Arbeitsfläche. Er kommt ohne unschöne Kabel aus, die Steckdosen bleiben frei für andere Geräte. Strombetriebene Wasserkocher hingegen beanspruchen Stellfläche und Steckdosen. Obendrein sind Wasserkessel E-Geräten optisch oft überlegen. Schöne Formen, sämtliche Farben und Materialien stehen zur Wahl. Es gibt Kessel mit Emaillebeschichtung und floralem Muster, die einen nostalgischen Touch haben – Exemplare aus Kupfer, Edelstahl oder anderen Materialien. Sie sind glänzend, matt oder bunt.

Welcher Wasserkessel ist der beste?

CCC hat fünf Wasserkessel fürs Camping getestet, die im Handel zwischen 15,95 und 49,95 Euro kosten. Die günstigsten Testkandidaten sind die beiden Flötenkessel von Frankana Freiko. Von Brunner kommt ein für Induktion geeignetes Modell, von Outwell ein faltbarer Kessel und von Bulin ein ultraleichtes Exemplar, das auch fürs Lagerfeuer geeignet ist.