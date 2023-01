Klappbare Trittstufen für den Wohnwagen im Test

Nach langer Fahrt endlich am Campingplatz angekommen, könnte manch einer vor Freude Sprünge machen. Doch der Sprung in den Caravan ist oft etwas wage ohne ordentliche Einstiegshilfe. Meist an Bord sind serienmäßig starre Schemel. Sie bestehen in der Regel aus Kunststoff, sind jedoch oft sperrig und wenig komfortabel. Doppeltrittstufen bieten da schon mehr. Sie ermöglichen einen eleganteren und komfortableren Einstieg, nehmen aber noch viel mehr Stauraum weg. Die Alternative sind klappbare Einstiegshilfen, die mit wenigen Handgriffen aufgebaut sind und platzsparend im Staufach verschwinden können. Sie gibt es aus Kunststoff, Stahl oder Aluminium. CCC nimmt in diesem Praxistest ausschließlich klappbare Modelle in Augenschein. Die Fünf im Test kommen von Fritz Berger, Brunner und Dometic. Im Handel kosten sie zwischen 23,90 Euro und 79,50 Euro.

Doch wie sollte sie sein, die perfekte klappbare Trittstufe?

Im Test wurde bewertet, ob sie robust, belastbar, rutschfest und natürlich sicher ist. Außerdem spielte das Handling beim Aufbau eine wichtige Rolle. Neben diesen Faktoren sollten Sie vor einem Kauf bedenken, für welchen Caravan die Trittstufe geeignet ist, denn die Höhen zwischen Chassis und Boden sind unterschiedlich. Einmal ist die Radgröße ausschlaggebend, zum anderen gibt es Wohnwagen mit ohnehin niedrigerem Einstieg, auch Coupé-Einstieg genannt. Daher vor einem Kauf unbedingt die Höhe messen.