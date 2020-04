Die Außenwäsche nach dem Winter sollte immer in einer Waschstraße stattfinden, rät Eberhard Lang von TÜV SÜD. Denn sie verfügt über einen geschlossenen Wasserkreislauf – so wird die Umwelt nicht durch Putzmittel belastet. Zudem besteht bei der Handwäsche vor der Haustür die Gefahr, den Lack zu schädigen. Denn in Schwämmen und Bürsten setzen sich oft kleine Steinchen fest. Außerdem sollte eine Unterbodenwäsche durchgeführt werden, weil sich inmitten von Salzresten und Schmutz oft Rost bildet. Wer zusätzlich eine Motorwäsche machen möchte, sollte diese dem Fachmann überlassen. „Wer selbst mit dem Hochdruckreiniger im Motorraum hantiert, riskiert Schäden an der Fahrzeugelektronik“, warnt Lang.