Nicht zu alt

Zudem sollten die Reifen nicht zu alt sein. Feine Risse im Gummi sind eindeutige Hinweise dafür. Eine exakte Angabe bietet die auf der Reifenflanke hinterlegte DOT-Nummer. Steht dort beispielsweise „4216“, wurde der Reifen in der 42. Kalenderwoche des Jahres 2016 produziert. Genügend Profil vorausgesetzt, wäre in diesem Fall für den Reifenwechsel alles in Ordnung. Doch auch ohne gesetzliche Vorschriften wird empfohlen, Reifen spätestens nach acht bis zehn Jahren auszutauschen. Denn mit der Zeit härtet der Gummi aus, und die Reifen verlieren an Haftung.